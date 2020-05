Coronavirus, negli USA scoperto un test che identifica i positivi prima che mostrino sintomi

Notizie Covid-19 - Arriva una nuova importante scoperta sul fronte sanitario. Come infatti riferisce il quotidiano inglese The Guardian, gli scienziati che lavorano per l'esercito americano avrebbero progettato un nuovo test che potrebbe portare a una svolta per la prevenzione. Questo esame, infatti, può potenzialmente indentificare i portatori ancor prima che diventino contagiosi e diffondano la malattia sul territorio. Il tutto avverrebbe attraverso un banale esame del sangue, grazie al quale sarebbe già possibile identificare la presenza o meno del virus. Seguiranno ulteriori approfondimenti nei prossimi giorni. Se dovesse esserci l'ok delle autorità scientifiche, il test - si legge - potrebbe essere implementato negli Stati Uniti già nella seconda metà di maggio.