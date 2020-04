Il Mattino - Papa Francesco dona due ventilatori polmonari al Cotugno di Napoli

Notizie Napoli - Papa Francesco dona all’ospedale Cotugno di Napoli due ventilatori polmonari, dispositivi sanitari e uova pasquali per medici e infermieri. A darne notizia il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo della città, che è stato incaricato della consegna. “Con cuore paterno e premuroso Papa Francesco ha pensato a Napoli, testimoniando vicinanza e condivisione all’ospedale Cotugno, ai medici e infermieri generosamente impegnati, a tutto il personale, alla dirigenza, a quanti sono in angoscia per il coronavirus, agli ammalati ricoverati, nonché ai contagiati e a tutte le famiglie”, si legge in una nota della Curia. Lo rivela Il Mattino.

Il Santo Padre ha assicurato, inoltre, “la sua costante preghiera”. L’arcivescovo si è recato personalmente all’ospedale Cotugno dove è stato ricevuto dal direttore generale dell’Azienda dei Colli, Maurizio Di Mauro, dal direttore sanitario del Cotugno, Raffaele Dell’Aversano, dai medici e dal personale paramedico. L’Arcivescovo si è fatto interprete “della profonda vicinanza del Pontefice, delle sue preghiere e del suo affetto”, esprimendo “sentimenti di grande ammirazione, stima e apprezzamento a tutto il personale sanitario per lo straordinario e instancabile lavoro che si sta facendo per assistere e curare le tante persone ammalate, riscuotendo il plauso di tutta l’Italia”.