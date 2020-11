Coronavirus Napoli, è morto il sindaco di Melito Amente: con ADL sognava la Scugnizzeria nel suo comune

Lutto a Melito, morto il sindaco Antonio Amente per covid. Il primo cittadino è deceduto in ospedale. Lo stesso sindaco, lo scorso 11 novembre, con un post su facebook aveva informato i cittadini di essere positivo al virus e ricoverato presso l’ospedale San Giuliano di Giugliano a causa di una crisi respiratoria. Le sue condizioni erano stabili ed era monitorato costantemente dal personale medico. Poi nelle ultime ore il peggioramento che lo ha portato alla morte. Lo annuncia l'edizione on line de Il Mattino.

Sindaco Melito morto per Covid, il progetto con la Ssc Napoli

Amente De Laurentiis in tribuna al San Paolo di Napoli

I tifosi della Ssc Napoli lo ricordano soprattutto per il progetto Scugnizzeria portato avanti per quasi un anno col patron azzurro Aurelio De Laurentiis e purtroppo mai finalizzato soprattutto per problemi burocratici. Tanti interventi nelle radio e tv locali, più un sopralluogo all'Etihad stadium del Manchester City con la proprietà partenopea per prendere spunto su eventuali iniziative da adottare sul suo territorio. Ecco le sue ultime parole a riguardo datate 15 settembre 2018. poi il silenzio assoluto.

"Dovevamo incontrarci il giorno 13 ma per problemi tecnici abbiamo rimandato a 20, ho parlato poco fa con De Laurentiis. I terrnni? Sono stati individuati ed abbiamo anche fatto una delibera di giunta per destinare qui terreni per lo sport. Ho parlato con il presidente e ci siamo organizzati per una struttura con 12-13 campi ed alberghi per i giocatori, è tutto deciso, il famoso progetto della Scugnezzeria. Tempi? Diciamo due anni, due anni e mezzo ed i lavori dovrebbero essere completati. Campo sportivo? Il terreno è scelto, ma è per metà di Casandrino. Posso dire che De Laurentiis è convintissimo: vuole lasciare il San Paolo e costruirsi uno stadio tutto suo, se non sarà a Melito sarà altrove ma vuole farlo. Vuole uno stadio di tipo inglese, con ascensori e ristoranti, di massimo 35mila posti".