Radio Kiss Kiss - Ieri mattina alle 8 De Laurentiis ha fatto il tampone prima di andare a Milano, anche la moglie è risultata positiva

Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis? La notizia della sua positività è stata confermata: ieri mattina era con sua moglie Jacqueline ed aveva fatto il tampone alle 8 del mattino prima di andare a Milano, anche la signora è risultata positiva perciò in bocca al lupo per la guarigione. Ieri De Laurentiis era andato all’assemblea di Lega, molti presidenti sono in isolamento ed altri attendono l’esito del tampone”