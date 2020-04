Notizie - Emergenza Coronavirus Napoli. La città di Napoli torna a splendere sempre di più. La popolazione della Regione Campania, come quella di tutta Italia, è costretta a restare chiusa in casa per le restrizioni imposte dal Governo per la lotta al Covid 19. Intanto, scompare l'inquinamento in città. Angelo Forgione mostra un video dell'acqua di Posillipo sempre più cristallina. Lungomare di Napoli sempre più desolato.

Clicca sul video in allegato