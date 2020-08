Diramato il bollettino da Coronavirus per la città di Napoli. Ci sono 37 i nuovi contagi registrati da venerdi 14 agosto ad oggi, che portano il totale dei contagiati a Napoli a 1148, con 121 gli attualmente positivi nel capoluogo campano. 23 sono i ricoveri in ospedale, mentre una persona è stata ricoverata in terapia intensiva. Nessun nuovo decesso e due guariti.