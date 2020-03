Coronavirus, persona multata dopo aver comprato solo bottiglie di vino al supermercato: "Non sono beni di necessità"

Ultime Notizie - Era in bici e aveva nella busta della spesa solo tre bottiglie di vino e un pacco di pasta, acquisti che durante il controllo, tuttavia, non sono stati considerati una necessità. Per questo un uomo di Vigliano, nel Biellese, ieri mattina è stato multato dai carabinieri per 102,50 euro: non avrebbe rispettato, secondo i militari, quanto disposto dal decreto della Presidenza del consiglio dei ministri per fronteggiare l'emergenza coronavirus.



Secondo i carabinieri il comportamento dell'uomo, che si è spostato in bici per tornare a casa con tre bottiglie di vino, non solo lo avrebbe messo a rischio incidenti, e quindi in quel caso andando ad aumentare il numero di pazienti al pronto soccorso, ma soprattutto non avrebbe rispettato il principio di spostarsi solo per motivi validi o per necessità: tali non sono state considerate, dai militari, quelle tre bottiglie di vino. A riportarlo è il portale online di Repubblica.