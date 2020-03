Coronavirus, Maradona con Ferrara e Cannavaro: "Dobbiamo donare per i malati" [FOTO]

Ultime calcio - Be Champion against Covid 19 è il nome scelto per l'iniziativa benefica nata direttamente dalla chat whatsapp dei campioni del mondo italiani del 2006. La volontà è combattere il coronavirus con una raccolta fondi da destinare alla Croce Rossa italiana. Alla raccolta, però, si è aggiunto anche un altro campione d'eccezione come Diego Armando Maradona:

«Ciao, voglio unirmi ai Campioni del Mondo come Cannavaro e Ferrara in questo evento solidale della Croce Rossa Italiana contro il coronavirus» ha scritto su Instagram.