Notizie Napoli - Coronavirus: Matteo Malaventura torna finalmente a casa. L’ex cestista ed ex capitano del Napoli Basket, ha lsciato nella giornata di oggi l’ospedale nel giorno della festa del papà per raggiunge la sua famiglia. L'ex giocatore di basket era risultato positivo nei giorni scorsi al Coronavirus. Questo il messaggio della moglie Marianna: “Regalo più bello non poteva farci. Matteo è ancora debole e la polmonite non è passata, ma averlo con noi è già un grande successo".