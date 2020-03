Coronavirus, lo Zilina è il primo club in liquidazione: "Scelta per proteggere staff e giocatori con salari bassi"

Ultime notizie calcio. L'emergenza Coronavirus ha iniziato a mietere le prime vittime anche tra le società di calcio. Lo Zilina, squadra slovacca che al momento è seconda in classifica, ha annunciato la sua liquidazione a partire dal primo aprile. Inutili i tantativi di accordo con i giocatori per la decurtazione dello stipendio: adesso i calciatori della formazione A, quelli con uno stipendio più alto, di trovarsi gratuitamente una nuova squadra a partire dal 30 aprile. Di seguito il comunicato del club che annuncia, tuttavia, di non volersi ritirare dal campionato:

Coronavirus, Zilina in liquidazione