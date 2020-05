Ultime Coronavirus - Il Comitato Tecnico Scientifico, secondo quanto fa sapere ANSA, avrebbe deciso in maniera negativa sulla possibilità di riaprire le scuole per l'ultimo giorno dell'anno scolastico. Sarebbe stato proprio Agostino Miozzo, a capo del CTS, a spiegare che ieri pomeriggio tutti i componenti del Comitato hanno preso questa decisione. Per gli studenti dunque l'annata si concluderà in casa e si ripartirà a settembre.

Scuola