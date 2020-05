Coronavirus, l'annuncio della Regione Campania: "Settore matrimoni, possibile ripresa a metà giugno"

Ultime notizie. La Regione Campania, attraverso i propri canali ufficiali, ha diramato un comunicato:

"Si è tenuta oggi a Palazzo Santa Lucia una riunione con i presidenti delle Camere di Commercio della Campania e con i rappresentanti degli operatori del settore "wedding". Nel corso dell'incontro sono state affrontate le problematiche relative alla possibilità di far riprendere le attività. Si lavorerà in questi giorni, direttamente con la categorie interessate, per arrivare a una ripresa, con le necessarie prescrizioni, nella prossima metà del mese di giugno".