Notizie Coronavirus - Matteo Renzi, leader di Italia Viva, parla nel corso di una diretta facebook del tema Coronavirus in Italia: "Dobbiamo convivere con il Coronavirus finché non uscirà il vaccino. Devono tutti imparare a convivere con il Coronavirus, nonsolo cassiere medici e infermieri. Dobbiamo trovare un modo di vivere o stiamo tutti in casa fino al 2021 o 2022. Le imprese devono riaprire".