Coronavirus - Protezione Civile, Borrelli: "Aiuti stanziati dal Governo subito operativi, sono stati affidati ai servizi sociali"

Notizie - Coronavirus Italia, buoni spesa: stanziati dal Governo 400 milioni immediati per i Comuni d'Italia. Arrivano le parole di Angelo Borrelli della Protezione Civile che ha annunciato nella consueta conferenza stampa la firma dell'ordinanza per gli aiuti alle fasce più basse in Italia riguardo aiuti con buoni spesa: "La gestione di questi andrà a carico dei servizi sociali. I Comuni invece potranno avvalersi degli enti e delle unità di Protezione civile per l'acquisto delle derrate. L'ordinanza sarà immediatamente operativa".