Coronavirus Italia, due deceduti nella redazione di Mediaset

Notizie - Il Coronavirus colpisce la redazione di Mediaset, due deceduti a causa del virus: il giornalista telecineoperatore Paolo Micai e il responsabile di studio Marco Battagin. Questo il messaggio del giornalista Roberto Ciarapica: "Mediaset ieri ha perso 2 persone nella guerra al Coronavirus. Gente che lavorava come tutti noi per raccontarvi cosa succede, con passione e senso del dovere. Si chiamavano Paolo Macai e Marco Battagin. Non erano famosi, ma meriterebbero (da tutti!) un saluto speciale. Ciao ragazzi".