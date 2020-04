Coronavirus Italia, bollettino Protezione Civile: 819 guariti oggi! Sono 525 i deceduti, è il numero più basso dal 19 marzo

Notizie - Coronavirus, bollettino Protezione Civile. Con la consueta conferenza stampa, la Protezione Civile ha diramato il bollettino dati dell'emergenza Coronavirus in Italia. Questi i numeri di oggi in Italia in merito al Coronavirus. E' il commissario della Protezione Civile, Angelo Borrelli, come solito a parlare dei numeri odierni tra contagi, decessi e guariti. Numeri che restano alti ma che fanno sperare ad una possibile discesa del contagio in Italia, che resta in lutto anche oggi per tanti decessi a causa del Covid 19.

Coronavirus

Coronavirus Italia: bollettino Protezione Civile

Questo il bollettino di oggi, domenica 5 aprile, della protezione Civile:

• Casi attuali: 91.246 (+2.972, +3,4%)

• Deceduti: 15.887 (+525, +3,4%)

• Dimessi/Guariti: 21.815 (+819, +3,9%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.977 (-17, -0,4%)

Totale casi: 128.948 (+4.316, +3,5%)

Coronavirus Italia: bollettino Protezione Civile di ieri, sabato 4 aprile:

• Casi attuali: 88.274 (+2.886, +3,4%)

• Deceduti: 15.362 (+681, +4,6%)

• Dimessi/Guariti: 20.996 (+1.238, +6,3%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.994 (-74, -1,8%)

Totale casi: 124.632 (+4.805, +4%)