Coronavirus Italia, bollettino Protezione Civile: 683 morti e 3491 positivi in più

Notizie - Bollettino Protezione Civile. Con la consueta conferenza stampa, la Protezione Civile ha diramato il bollettino dati dell'emergenza Coronavirus in Italia. Questi i numeri di oggi in Italia in merito al Coronavirus. Assente il commissario della Protezione Civile, Angelo Borrelli, sarebbe positivo al Coronavirus secondo Dagospia. Colto da stato febbrile nella giornata di oggi, precedentemente era stata annullata la conferenza stampa, ma sarà sostituito da il direttore operativo D'Angelo. L'Italia resta in lutto anche oggi per tanti decessi a causa del Covid 19.

Coronavirus Italia: bollettino Protezione Civile

Questo il bollettino di oggi, mercoledì 25 marzo, della protezione Civile:

Casi attuali: 57.521 (+3.491)

Deceduti: 7.503 (+683)

Guariti: 9.362 (+1.036)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.489 (+93)

Totale casi: 74.386 (+5.210, +7,5%)

Coronavirus Italia: bollettino Protezione Civile di ieri 24 marzo

Casi attuali: 54.030 (+3.612)

Deceduti: 6.820 (+743)

Guariti: 8.326 (+894)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.396 (+192)

Totale casi: 69.176 (+5.249, +8,2%)