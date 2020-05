Coronavirus Italia, anche oggi più del 50% dei casi in Lombardia!

Ultime notizie - Sono stati pubblicati, grazie all'ormai tradizionale bollettino della Protezione Civile, i dati relativi alla diffusione del Coronavirus in Italia. Ebbene, dal grafico sviluppato è emerso come, di 531 casi in tutta la penisola, 285 siano nella sola Lombardia, che dunque ancora una volta colleziona una quantità di nuovi casi pari a quasi il 50 % dei dati sull'intera Nazione. In calo, invece, i numeri sia in Piemonte che in Emilia Romagna. Zero casi, invece, in Umbria, Sardegna e Calabria. Per avere un quadro definito della situazione Regione per Regione, clicca sul grafico in allegato.