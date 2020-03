Coronavirus in Campania, nuovo bollettino ufficiale: oggi altri 60 casi

Ultime notizie Napoli - Nuovo bollettino ufficiale diramato dalla Regione Campania ed aggiornato alle ore 23.00. Il bilancio dei contagiati sale a 460, con un +56 rispetto a quanto registrato nel tardo pomeriggio. Questo il testo del comunicato:

"L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che dal pomeriggio di oggi sono stati esaminati: presso il centro di riferimento dell'ospedale Cotugno 213 tamponi, di cui 44 risultati positivi; presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona 29 tamponi di cui 5 positivi; presso l'ospedale Moscati di Avellino 34 tamponi di cui 7 positivi. Come per gli altri fino ad oggi esaminati, si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità anche per questi 56 tamponi risultati positivi nelle sessioni del pomeriggio e della sera e che si aggiungono ai 4 risultati positivi nella sessione mattutina del Cotugno.

Totali positivi di oggi: 60

Totali tamponi di oggi: 353

Totali positivi in Campania: 460".