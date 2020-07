Ultime Coronavirus - Impennata di contagi in Catalogna, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.226 casi di coronavirus. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie della regione spagnola, che informano anche di tre nuove vittime. Tra le città più colpite c'è Barcellona, dove da ieri il governo regionale ha chiesto ai residenti "di rimanere a casa" e di non uscire se non per ragioni essenziali. Ricordiamo che l'8 agosto, al Camp Nou, si giocherà Barcellona-Napoli, gara di Champions League.