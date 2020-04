Ultime Coronavirus - Arrivano immagini impressionanti dagli Stati Uniti, in piena emergenza Coronavirus. Come riporta Tgcom, alcuni scatti dal drone hanno ripreso decine di bare posizionate una accanto all'altra e sepolte in fosse comuni a New York. Il luogo di sepoltura si trova al largo del Bronx, ad Hart Island.

