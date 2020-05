Ultime Coronavirus - Scrive sulla propria pagina Facebook il dottor Paolo Antonio Ascierto:

"Da lunedì riprenderanno diverse attività, ma questo non significa abbassare la guardia ... tutt'altro! Adesso è il momento di aumentare l'attenzione perché aumentando il numero delle persone in giro, aumentano le possibilità di infezione. Mascherine, distanziamento sociale e igienizzanti per le mani rappresentano oggi più che mai strumenti necessari".