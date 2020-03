Coronavirus, il giallo degli hotel di Cristiano Ronaldo a disposizione dei malati: arriva la smentita

Ultime notizie calcio. "Crisitano Ronaldo metterà a disposizione i propri hotel in Portogallo per i malati di Coronavirus, e pagherà di tasca propria anche i medici e chiunque lavorerà nelle strutture per renderli al più presto ospedali accessibili a tutti". Questa la notizia riportata stamattina da Marca, con l'asso della Juventus sulla bocca di tutti per il gran gesto.

In realtà, stando a quanto trapelato direttamente dal Portogallo, questo gesto non starebbe per accadere. Il giornale portoghese 'O Observador' è riuscito a verificare la cosa con fonti vicine a CR7 e ha ricevuto una smentita. Poi spiega che, in realtà, tutto è nato dalle parole di Paula Carvalho, presidentessa di un'associazione benefica, 'Essencia Humana', che poi ha voluto precisare di essere stata "tratta in errore da un'altra persona". Sono seguite le scuse per aver tratto in inganno le varie fonti d'informazione.