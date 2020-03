Coronavirus, il farmaco anti-Covid 19 studiato a Napoli finisce sul New York Times

Notizie Napoli - Sulle pagine del New York Times trova spazio la scoperta rivoluzionaria effettuata a Napoli che ha dato una nuova speranza ai malati di Covid-19: "I medici italiani di almeno due ospedali hanno cominciato a curare i casi di Covid-19 con un farmaco normalmente prescritto ai pazienti con malattie infiammatorie croniche autoimmuni, come l’artrite reumatoide“, si legge sul quotidiano statunitense. Il dott. Paolo Ascierto, direttore della clinica immunologica dell’Istituto Pascale di Napoli, è stato intervistato sabato scorso sulla rete televisiva nazionale, e ha affermato che, su sei pazienti in terapia intensiva a cui è stato somministrato il farmaco, tre hanno mostrato miglioramenti importanti“.