Coronavirus, il bollettino di oggi della Campania: 103 positivi nelle ultime 24 ore. Dati in calo...

Notizie Covid - In Campania sono 103 i positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore. Di questi, 19 sono contagi di rientro da fuori regione o connessi a precedenti positivi da rientro. Sono inoltre ben 70 i guariti e non si registra, per fortuna, alcun nuovo decesso. A comunicarlo l'Unità di crisi della Regione. Il totale dei contagi, da inizio pandemia, sale a 9.003 e il numero delle persone decedute resta 451. I guariti sono 4.654 di cui 4.650 completamente guariti e 4 clinicamente guariti. Il totale dei tamponi eseguiti è 494.487 di cui 5.427 effettuati nella giornata di ieri.