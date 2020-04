Coronavirus, il Bayern Monaco torna ad allenarsi: misure speciali per i giocatori bavaresi

Ultime notizie calcio. Novità importanti dalla Germania, dove il noto quotidiano Kicker ha annunciato che il Bayern Monaco domani tornerà ad allenarsi nonostante l'emergenza Coronavirus. Secondo quanto raccolto dai colleghi tedeschi, per la squadra bavarese sono previste misure straordinarie per la messa in sicurezza delle sessioni: i giocatori saranno divisi in cinque gruppi, quattro da quattro giocatori e uno da cinque. Rimarranno separati tutto il tempo e verranno prelevati al parcheggio per poi essere "smistati" nei vari punti dedicati agli allenamenti. Inoltre è stato anche stabilito che i calciatori non potranno fare la doccia nel centro sportivo, ma dovranno provvedere nelle loro dimore una volta rientrati.