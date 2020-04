Coronavirus, i sindacati dopo l'incontro con il Governo: "Non si può ripartire". Lockdown fino al 3 maggio?

Ultime notizie - E' andato di scena nella giornata di oggi un incontro tra il Governo ed alcune sigle sindacali per discutere della possibile riapertura e della tempistica che questo processo richiede. Ebbene, al termine di questo meeting è emerso che il 13 aprile, data di scadenza del lockdown attualmente in corso, è considerato ancora troppo presto per allentare la presa. Il segretario della Uil, Carmelo Barbagallo, si è espressa così dopo il faccia a faccia:

"Il Presidente del Consiglio ci ha confermato che, ad oggi, non ci sono ancora le condizioni per far ripartire le attività sospese. Prima di tutto la salute dei lavoratori".

Come riporta l'ANSA, si valuta la possibilità di poche riaperture mirate dopo le feste pasquali nell'ambito dei codici Ateco delle attività essenziali.