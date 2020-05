Coronavirus, i dati del Viminale sul fine settimana: 1261 persone sanzionate

Ultime notizie - Primo settimana dopo l'allentamento delle misure del lockdown ed il numero delle sanzioni per il mancato rispetto delle misure di sicurezza quali il divieto di assembramento e l'obbligo di indossare le mascherine, soprattutto in situazioni in cui ci sono troppe persone, è salito in maniera importante. A tal proposito, questi i dati relativi al fine settimana offerti dal Viminale: ieri le sanzioni comminate sono state 762, sabato 499 (complessivamente 1.261 in quarantotto ore). Secondo i dati diffusi dal Viminale, ieri i controlli hanno riguardato 120.420 persone e 30.221 tra attività ed esercizi commerciali