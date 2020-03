Honved, rescissione per Sannino causa Coronavirus

Ultime calcio - Con un comunicato ufficiale, il club ungherese del Budapest Honved ha comunicato la rescissione contrattuale dell'allenatore ex Siena e Palermo, Sannino, per le vicende legate al Coronavirus:

"Alla luce della situazione, Giuseppe Sannino ha risolto il suo contratto di comune accordo con i dirigenti dell'Honved. L'allenatore Valerio Zuddas rimarrà fino al 30 aprile, gli altri torneranno nel paese d'origine nel fine settimana. István Pisont assumerà temporaneamente il ruolo di Sannino. Preparando i giocatori per le partite future in base ai piani di allenamento individuali, insieme all'allenatore Zuddas, durante la pausa del torneo. L'Honvéd FC desidera ringraziare l'intero staff per l'ottimo lavoro e augurare a tutti il meglio in futuro!".