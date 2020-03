Coronavirus, guarito definitivamente Hudson-Odoi del Chelsea! Campionato sospeso anche in Australia

Ultime notizie calcio - Arrivano buone notizie dall'Inghilterra. Callum Hudson-Odoi, primo caso di contagio in Premier League, è ufficialmente guarito dal Coronavirus ed ora è tornato a lavorare a casa regolarmente dopo le due settimane di isolamento a cui si era sottoposto dopo la positività del tampone. Di seguito un estratto del comunicato ufficiale del Chelsea, la squadra che ne detiene il cartellino: "E' tornato a godere del proprio stato di salute abituale dopo il periodo di isolamento. Oltre a sentirsi bene, la giovane ala sta lavorando sodo a casa così come tutti i suoi compagni di squadra". In Australia, invece, lì dove i campionati sono andati avanti senza soluzione di continuità, si è arrivata ad una decisione forte ed inevitabile, considerato quanto fatto da altre Nazioni: è stato sospeso, infatti, il massimo campionato, la A League, mentre in Irlanda è stato fermato tutto lo sport fino al 19 aprile.

Hudson Odoi Chelsea Sarri