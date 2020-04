Ultimissime coronavirus - Uno studio italiano condotto da Politecnico di Milano, Cà Foscari di Venezia e Università di Padova uscito sulla rivista scientifica PNAS, rivela che "Senza il lockdown in Italia i ricoveri evitati avrebbero raggiunto 200.000 persone. I casi confermati in quel momento avrebbero raggiunto i 600.000". Gli studiosi affermano come con le misure restrittive la probabilità di contagio è scesa del 45 per cento.