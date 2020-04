Coronavirus, 'Fase 2' sarà graduale: De Luca e il Sud vincono, no alla mobilità tra regioni

Ultime notizie. Sono giorni molto caldi quelli relativi alla 'Fase 2' dell'emergenza Coronavirus da applicare in Italia. Al nord spingono per riprendere il prima possibile le attività, scontrandosi con un Sud che vuole evitare la diffusione di un contagio per ora limitato nel meridione. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera, la decisione sarà presa nel Consiglio dei ministri di domani, ma la task force di Colao ha consigliato al premier Conte una ripartenza graduale, per step. Prima le aziende manifatturiere, poi le costruzioni, infine il commercio, i bar, i ristoranti, e in un terzo momento il turismo, la cultura, il tempo libero e la scuola (settembre).

Novità importanti anche sul fronte spostamenti, dove sembra prevalere la linea sposata da Vincenzo De Luca e dal Sud in generale: è stata accolta infatti la richiesta arrivata dal meridione di non permettere subito gli spostamenti tra regioni.