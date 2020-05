Coronavirus, fase 2: incontro nel pomeriggio tra Governo e Regioni per le riaperture di attività commerciali

Ultime notizie - La lotta al Coronavirus in Italia si appresta ad entrare nel vivo della cosiddetta fase 2, quella in cui si farà più intensa la convivenza con il virus. Ebbene, a tal proposito, va detto che nel pomeriggio, stando a quanto riportato dal portale online del quotidiano "Repubblica", è prevista una videoconferenza tra i presidenti delle Regioni e il governo, con il premier Giuseppe Conte e i ministri della Salute Roberto Speranza e degli Affari Regionali Francesco Boccia. Si discuterà delle possibili riaperture di determinate attività commerciali in alcune regioni in cui il tasso di contagio si è abbassato in maniera importante negli ultimi giorni e dove, di conseguenza, il rischio di diffusione del Covid 19 è molto più basso che altrove.