Coronavirus, annuncio della Regione Campania: "Arriva l'esercito a presidiare le strade"

Il Presidente Vincenzo De Luca ha avuto un colloquio telefonico con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Vi sarà il contributo delle Forze Armate nei controlli per il rispetto delle ordinanze che hanno l'obiettivo del contenimento del contagio da Covid-19, e ciò avverrà nelle aree che di volta in volta verranno individuate e segnalate nella nostra regione. "Sarà un contributo importante, con grande misura ed equilibrio - ha dichiarato De Luca - ma anche con determinazione. Non è possibile estendere il servizio all'intero territorio italiano, ma vi sono aree in cui è necessario dare un segnale di fermezza e anche di repressione rispetto a comportamenti irresponsabili".

Questo il breve comunicato con il quale la Regione Campania ha annunciato l'utilizzo delle forze armate per presidiare le strade ed assicurare il rispetto del decreto presidenziale che costringe la popolazione italiana in quarantena.

Erano giorni che De Luca chiedeva di poter applicare in Campania regole più stringenti di quelle previste per il resto dei cittadini italiani.