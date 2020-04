Coronavirus, ecco la quarantena di Maradona: tra medici, calcio e le consolle via cavo

Notizie Napoli calcio. Anche Diego Armando Maradona come tutti noi sta rispettando la quarantena legata all'emergenza Coronavirus. L'edizione odierna del quotidiano Olè ha raccontato come il Pibe de Oro sta trascorrendo le sue giornate a casa: viene visitato quotidianamente dai suoi medici di fiducia, parla con il suo secondo, Gallego Mendez, e col presidente Gabriel Pellegrino su temi di mercato e del taglio degli stipendi. Inoltre Diego continua a seguire i giocatori nei loro allenamenti "casalinghi", studiando le strategie che permettano alla squadra di tornare in campo nella condizione migliore: nel resto del tempo, invece, Maradona continua a guardare tanto sport in Tv, dilettandosi anche con i giochi via cavo ed con la cura personale.