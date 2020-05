Coronavirus, ecco la 'cura del vino' contro il Covid-19: via libera alla sperimentazione

Ultime notizie. Il Comitato etico dell'azienda ospedaliera dei Colli di Napoli dopo il sì al plasma iperimmune fa scattare il semaforo verde anche per la sperimentazione del Taurisolo. Si tratta di una miscela di polifenoli estratti dalle vinacce rosse di Aglianico (ma anche di Taurasi) rinomati vitigni campani, miscela già brevettata (come nutraceutico col nome di Fluxovas). La sperimentazione, come riporta Il Mattino, prende le mosse da un recentissimo studio pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature da Guangdi Li ed Erik De Clercq, che hanno testato una serie di sostanze antivirali:

Cura del Vino anti-Covid 19, via alla sperimentazione

Al Monaldi, il direttore del dipartimento di Pneumologia, Alessandro Sanduzzi Zamparelli, ha già usato il Fluxovas in formulazione aerosol nei pazienti con tubercolosi infettiva per valutarne la portata antinfiammatoria: