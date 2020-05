Coronavirus Campania, si indaga per epidemia colposa per il dramma di Ariano Irpino: 24 morti e 200 positivi, due feste hanno scatenato il caos

Ultime notizie. La situazione Coronavirus ad Ariano Irpino resta una delle più delicate di tutto il territorio campano. Numeri drammatici quelli che vengono riportati dall'edizione odierno de ll Mattino, a testimonianza che qualcosa sia andato storto nel contenimento del virus. Ecco la ricostruzione di come tutto è iniziato:

In meno di tre mesi il paese ha avuto 24 morti e 200 infetti. E continua a far registrare nuovi contagi al ritmo di 10 al giorno. Una festa con le mascherine dei bimbi il 22 febbraio e una in costume riservata ai grandi il 23 febbraio. Due veglioni di carnevale hanno fatto esplodere il contagio da Covid ad Ariano Irpino. Alle feste c'erano arianesi reduci da un viaggio a Milano, pare che uno fosse andato in visita ad un parente, un altro ad una fiera. La loro presenza ha scatenato i due primi focolai.

Da allora la città è rimasta chiusa per 37 giorni ma sembra che non sia bastato: quella sera del 4 marzo due eventi incredibili avvennero a distanza di poche ore. Prima l'ingresso di un medico del posto insieme alla moglie, entrambi infetti, direttamente in pronto soccorso senza passare per la tenda del pretriage (saltando le misurazioni della febbre e della saturazione del sangue). Poi l'arrivo in ambulanza di un altro ammalato che fu portato nei locali appena sanificati, ancora una volta senza il passaggio al pretriage. A quel punto l'ospedale venne chiuso, i principali reparti erano infetti. La magistratura ha aperto un'inchiesta per epidemia colposa e omicidio colposo.