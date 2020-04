Coronavirus, dati preoccupanti dal Viminale: ieri sono ancora aumentati i sanzionati

Ultime notizie - Continua senza sosta in Italia ed anche a livello mondiale la lotta contro il Coronavirus ma a livello nazionale va sottolineato un allentamento, per così dire, della tensione nelle persone. A conferma di ciò ci sono i dati offerti dal Viminale relativi alla giornata di ieri. Sono, infatti, aumentate le sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni relative al COVID-19, su 257.227 persone controllate, 8.800 (+600 rispetto a venerdì) con questi dati che non possono non preoccupare.

Coronavirus Polizia