Coronavirus, cosa si potrà fare dal 4 maggio: il punto su parchi, jogging, viaggi e incontri con amici

Notizie coronavirus - Via alla fase 2 a partire dal 4 maggio, ma non sarà il giorno in cui torneremo alla totale normalità. Come infatti evidenzia La Repubblica oggi in edicola, ci saranno comunque delle regole e non saremo pienamente padroni delle nostre vite.

Coronavirus, cosa si potrà fare dal 4 maggio

Il Governo, infatti, deciderà sicuramente di fissare delle deroghe. Ed evitare assembramenti, in tal senso, resta l'imperativo categorico. Per i bambini ci sarà di sicuro la riapertura di parchi e ville, ma gli ingressi saranno controllati, contigentati e con modalità che garantiscano il distanziamento sociale anche tra bambini. I quali, sia chiaro, dovranno essere accompagnati da un solo genitore munito sempre di mascherina. Solo i piccoli, forse, potranno esserne esentati. Sì a bicichette e monopattini, da evitare invece partitelle di calcio. Per i più grandi, si valuta l'obbligo di limitare gli incontri a massimo 3 o 5 ragazzi.

Per quanto riguarda invece le attività motorie singole, queste si riprenderanno regolarmente. Resterà naturalmente il divieto di allenarsi in gruppo anche all'aperto, ma sarà possibile praticare jogging o andare in bicicletta da soli e rispettando le distanze. Possibile l'obbigo di mascherina e sul tavolo c'è anche l'ipotesi di fasce orarie, ovvero mattina presto o sera, riservata ai runner.

Sarà possibile anche invitare amici a casa ma bisognerà farlo con giudizio. Ovvero con non troppe persone allo stesso momento e mantenendo comunque la distanza opportuna. Capitolo trasporti pubblici: viaggeranno ma con capienza ridotta di un terzo. In una prima fase, inoltre, verranno consentiti anche gli spostamenti fuori dai Comuni ma nella stessa regione o al massimo in quelle militrofe appartenenti alla stessa macroarea. Probabilmente - rivela il quotidiano - verrà consentito, con modalità controllate e con una quarantena successiva, il ritorno a casa di studenti e lavoratori bloccati da settimane in città o all'estero. Per quanto riguarda le seconde case a mare o in montagna, anche sarà possibile recarsi.