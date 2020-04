Coronavirus, continua a crescere il numero dei sanzionati: i dati del Viminale

Ultime notizie - Continuano a crescere le sanzioni in Italia per la violazione della quarantena pensata per contenere il contagio del Coronavirus. In data 11 aprile sono state 12514 sanzioni amministrative con 104 denunce per falsa attestazione o dichiarazione e 53 per violazione dell'obbligo di quarantena. A comunicare questi dati è il Viminale, che aggiunge come siano stati controllati, tra ieri e oggi, 600mila cittadini, a conferma di come anche le forze dell'ordine stiano facendo uno sforzo importante per cercare di contenere il numero dei contagi che, intanto, continuano a crescere.

