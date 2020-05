Coronavirus, Conte: "Possibili aperture anticipate per bar, ristoranti e parrucchieri se la curva non cresce. Estate? L'Italia non resterà in quarantena, potremo andare al mare"

Ultime notizie. Il Premier Giuseppe Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'evolversi della Fase 2 dell'emergenza Coronavirus in Italia. Ecco quanto riportato dal Corriere della Sera in merito alla riapertura di bar, ristoranti e parrucchieri:

Gli italiani si chiedono quando potranno varcare i confini regionali, tornare nelle seconde case e programmare le vacanze. Possiamo fare un po’ di chiarezza?

«Quest’estate non staremo al balcone e la bellezza dell’Italia non rimarrà in quarantena. Potremo andare al mare, in montagna, godere delle nostre città. E sarebbe bello che gli italiani trascorressero le ferie in Italia, anche se lo faremo in modo diverso, con regole e cautele. Attendiamo l’evoluzione del quadro epidemiologico per fornire indicazioni precise su date e programmazione».

Conferma che dal 18 maggio e non più l’1 giugno riapriranno bar, ristoranti, parrucchieri?

«Stiamo raccogliendo i dati dell’ultimo monitoraggio e con gli esperti stiamo definendo regole chiare sulla sicurezza per lavoratori e clienti. Se sul piano epidemiologico la situazione rimarrà sotto controllo, potremo concordare con le Regioni alcune anticipazioni. L’importante è procedere sulla base di monitoraggi puntuali, perché per le imprudenze pagheremmo costi enormi».