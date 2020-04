Coronavirus, clamorosa decisione in Calabria: da domani aperti bar e pizzerie con tavoli all'esterno!

Ultime notizie - Decisione in controtendenza e clamorosa quella presa da Jole Santelli, presidente della Regione Calabria: da domani, infatti, è consentita l'attività di ristoranti, pizzerie, rosticcerie per la preparazione dei relativi prodotti da effettuarsi a mezzo asporto. Ecco il testo sull'ordinanza in cui viene specificata questa novità sostanziale rispetto alla fase 2 varata dal Governo Conte:

"E' consentita la ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all'aperto".

Ovviamente il tutto nel rispetto di quelle che sono le norme e le misure anti contagio.