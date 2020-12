Coronavirus Campania, Repubblica conferma: zona gialla da domenica

Coronavirus Campania - Si va verso la zona gialla a partire da domenica. Arrivano ulteriori conferma da la versione on line de La Repubblica:

Il Ministro della Salute, sulla base dei dati della Cabina di regia, non firmerà nuove ordinanze. La Provincia autonoma di Bolzano e le Regioni Campania, Toscana e Val d'Aosta passeranno in giallo da domenica per scadenza dell'ordinanza vigente. Domenica quindi tutta l’Italia si troverà nella zona con meno restrizioni tranne l’Abruzzo, che ha davanti ancora alcuni giorni di arancione e dovrebbe cambiare colore mercoledì.

La riunione della Cabina di regia ha valutato il trend dell’epidemia. Tutte le Regioni, salvo il Veneto che ha deciso di prendere delle misure da solo, sono migliorate nei giorni passati. Toscana, Campania, Val d’Aosta e Provincia di Bolzano diventeranno appunto zona gialla ma resteranno in quella condizione solo un giorno sotto il punto di vista degli spostamenti.