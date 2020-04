Coronavirus Campania, Prof. Ascierto: "Il Vaccino entro l'anno prossimo! Arrivano segnali positivi sulla sperimentazione"

Notizie calcio Napoli - Il professor Paolo Ascierto, oncologo dell'ospedale Pascale di Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Segnali positivi sui pazienti riguardo la sperimentazione. La chiave di lettura è nel sistema immunitario. Il virus nell'organismo è collaterale. Noi dobbiamo spegnere l'incendio e dunque l'infiammazione degli alveoli. Attualmente il Pascale è un centro dove l'immunoterapia è a livelli internazionali. Nei pazienti non intubati il 70% recuperi in 24-48 ore. Spesso anche i pazienti intubati hanno un beneficio ma con una minore percentuale. Su 7 pazienti intubati ben 4 sono stati stubati in queste ore. Per il vaccino i tempi sono ancora lunghi e non brevi. Ci vogliono mesi, spero che entro ottobre-novembre arrivino risultati positivi".

