Coronavirus Campania, l'ultimo aggiornamento: 3988 positivi totali, ecco i dati delle province [GRAFICO]

Ultime notizie. Con il consueto aggiornamento sui propri canali social, la Regione Campania ha diffuso l'ultimo bollettino relativo ai contagi per Coronavirus:

Coronavirus Campania, il bollettino

Il punto alle ore 23.59 di ieri con i positivi in Campania ripartiti per province:



Totale positivi: 3.988

Totale tamponi: 46.294



Totale deceduti: 300

Totale guariti: 643 (di cui 526 totalmente guariti e 117 clinicamente guariti)



Il riparto per provincia:



Provincia di Napoli: 2.130 (di cui 829 Napoli Città e 1301 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 602

Provincia di Avellino: 425

Provincia di Caserta: 397

Provincia di Benevento: 167

Altri in fase di verifica Asl: 267