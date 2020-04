Coronavirus Campania, il picco arriverà a metà aprile: nuovi contagi più leggeri, si inizia a pensare ad una riapertura graduale

Ultime notizie. Gli ultimi dati incoraggiano ad un cauto ottimismo, ma la montagna non è stata ancora scalata. Può riassumersi così la situazione legata al Coronavirus, con gli ultimi aggiornamenti in Campania che confermano il trend positivo. L'edizione odierna de Il Mattino ha provato a fare il punto circa il possibile inizio della "fase 2":

Il temuto picco di contagiati in Campania ancora non è stato raggiunto. Dovrebbe registrarsi a metà aprile, dicono le stime, ma è naturale che in queste ore a Santa Lucia si stia pensando già alla fase 2. E stavolta la Campania, che sulle ordinanze restrittive si è mossa sempre in anticipo rispetto alle decisioni del governo, potrebbe anche decidere di uniformarsi. La media dei contagiati degli ultimi due giorni parla di 98 nuovi casi (120 due giorni fa, 76 ieri) su poco più di duemila tamponi. Un rapporto del 6 per cento che è vicino alla prima soglia minima di 4 ma relativamente lontano dall'uno a cui ci si è prefissi di arrivare. Da qui l'idea che il picco in Campania possa essersi leggermente spostato di una settimana.