Coronavirus Campania, focolaio a Napoli in una casa di riposo: tre decessi e 24 contagi, albergo con 44 persone in quarantena

Notizie Napoli - Coronavirus Campania. L'edizione de Il Mattino, racconta di un focolaio esploso a Napoli, si tratta di una casa di riposo di Fuorigrotta. Ora è in quarantena e si attendono i tamponi al resto degli ospiti e degli operatori, in tutto 44 persone compresi i 27 già testati.Una task force dell’Asl per gli anziani all’interno della casa albergo di Fuorigrotta, infettati la maggior parte degli ospiti. Intanto, nella Casa di Mela in via delle Scuole Pie, è morto un altro pensionato. Stesso tragico destino per un’altra anziana, ospite della struttura, deceduta presso l’ospedale San Paolo e risultata positiva al Covid-19. I decessi salgono a tre.

Riguardo l’ultima perdita invece, avvenuta questa mattina nella “Casa di Mela”, si attende di sapere l’eventuale positività dell’ospite. La situazione con il trascorrere delle ore, diviene sempre più critica sia per la platea degli anziani rimasti nella casa sia per i lavoratori che, come predisposto dall’Asl sono tutti isolati in quarantena. E’ delle ultime ore la notizia che con un provvedimento di massima urgenza, la direzione generale dell’Asl ha predisposto uno speciale piano di accudimento e monitoraggio per gli anziani ospitati al fine di garantirne la salute e, contemporaneamente, sono state previste misure di contenimento anche per i lavoratori in forza alla struttura.



Inoltre, per gli altri anziani non bisognosi di cure ospedaliere i trasferimenti avverranno «presso strutture private con disponibilità di posti letto Covid-19 per i casi positivi e in strutture che non sono dotate di tali reparti isolati, per i negativi». Lo smistamento e l’organizzazione con il monitoraggio della platea di anziani, segue la regia del coordinamento dell’Unità di prevenzione collettiva dell’Asl che avrà anche il compito di relazionare «con dettaglio» ogni singola situazione dei pazienti. Infine, nelle prossime ore, si attendono gli esiti dei 17 tamponi effettuati ieri mattina sul resto degli ospiti della casa.