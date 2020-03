Coronavirus Campania, ad Agropoli spesa consentita 2 volte a settimana

Notizie - L’ennesimo caso di positività di una persona, sempre dello stesso gruppo familiare infetto, ricoverato all’ospedale di Vallo della Lucania, e l’aumento a 12 del numero complessivo dei contagiati ad Agropoli, ha spinto il sindaco Adamo Coppola a prendere decisioni ancora più stringenti. Il primo cittadino – come riporta il sito web infocilento.it – ha stabilito che ogni nucleo familiare avrà la possibilità di uscire due volte alla settimane per approvvigionare la propria famiglia: “Organizzeremo un sistema informativo per verificare che ciò avvenga. Sarà fatta la lettura della tessera sanitaria”. Inoltre, per limitare agli arrivi dall’esterno il sindaco ha annunciato la chiusura delle strade secondarie per ridurre i varchi di accesso ad Agropoli. A riportarlo è salernonotizie.it