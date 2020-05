Coronavirus, Bollettino Protezione Civile: più 1.965 contagi e 269 morti

Notizie Coronavirus - Bollettino Coronavirus oggi. Questo il Bollettino medico Coronavirus di oggi 1 maggio 2020. Bollettino Coronavirus Protezione Civile, arrivano le ultime notizie riguardo il Covid 19. Bollettino Protezione Civile Coronavirus oggi. Intanto, sono stati svelati i numeri e i dati di oggi per quanto riguarda contagi, decessi e guariti. Coronavirus Italia, in discesa il numero dei contagi anche quest'oggi, la Regione Lombardia resta quella più colpita di tutto il paese. In aumento guaiti, ma anche oggi sono stati registrati tanti decessi. Il paese italiano resta in lutto riguardo le tante morti per Coronavirus Covid 19. Bollettino coronavirus oggi.

Coronavirus

Bollettino Coronavirus Protezione Civile oggi

Coronavirus Protezione Civile, Bollettino Protezione Civile oggi - Questo il bollettino di oggi, venerdì 1 maggio, della protezione Civile:

Casi totali: 207.428 (+1.965);

Deceduti: 28.236 (+269);

Guariti: 78.249 (+2.304 Attualmente positivi: 100.943 (-608);

Tamponi: 2.053.425 (+74.208).

Coronavirus Italia: bollettino Protezione Civile di ieri 30 aprile

Coronavirus Bollettino, Coronavirus Protezione Civile bollettino. Bollettino protezione civile ieri:

Attualmente positivi: 101.551

• Deceduti: 27.967 (+285, +1,0%)

• Dimessi/Guariti: 75.945 (+4.693, +6,6%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.694 (-101, -5,6%)

• Tamponi: 1.979.217 (+68.456)

Totale casi: 205.463 (+1.872, +0,9%)