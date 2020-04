Coronavirus, Bellinazzo: "L'Asl Napoli2 si è dotata di un Casello Tampone, possibili i prelievi dall'auto! Consegnati 40mila kit rapidi"

Ultime notizie Napoli - Così Marco Bellinazzo sul Sole 24 Ore:

"Il Sud accelera per contenere e sconfiggere l'emergenza Coronavirus. Dai primi di marzo le Regioni del Mezzogiorno (Campania, Sicilia, Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna) si sono dotate complessivamente di circa 840 nuovi posti letto di terapia intensiva per pazienti Covid-19. Per realizzare interamente i piani adottati (che puntano dagli 800 circa disponibili prima del virus ad arrivare a oltre 2000) l'intero Meridione dovrà allestirne ancora circa 400: tra marzo e la prima settimana di aprile è stata una corsa contro il tempo per dare risposte ai nuovi contagi in aumento. A raccontarlo l'inchiesta del Rapporto Sud allegato al Sole 24 Ore in edicola venerdì 10 aprile in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Con un’intervista al direttore sanitario del Cotugno di Napoli, Rodolfo Conenna sulla dotazione dei posti letto: "La situazione è sotto controllo poiché abbiamo ancora disponibilità”. Un Ospedale, il Cotugno , considerato uno dei migliori in Italia, con riconoscimenti anche internazionali, per non aver subito finora alcun contagio tra i sanitari. La Campania oggi punta a incrementare il numero di tamponi giornalieri: l’Asl Napoli2 Nord si è dotata di un “Casello Tampone” che consente di fare i prelievi dall’auto.

Sono stati consegnati 40?mila kit rapidi.



Call del Politecnico di Bari: oltre 200 Pmi pronte a riconvertirsi per produrre mascherine

Intanto sono quasi 200 le aziende che a fronte dell'emergenza sanitaria sono pronte a riconvertire la produzione per produrre mascherine. Il Rapporto Sud di venerdì 10 aprile traccia un bilancio dei primi risultati della “chiamata alle armi” lanciata, agli inizi di marzo, dal Politecnico di Bari per coinvolgere una serie di imprese locali del settore manifatturiero interessate a convertire parte della loro produzione in Dpi. Alla call hanno risposto aziende provenienti da tutte le province pugliesi oltre che da Basilicata e Campania. In campo anche il colosso dei divani Natuzzi.



Banche e Confidi in campo per la liquidità alle imprese

Sul Rapporto Sud del Sole 24 Ore le iniziative di banche e Confidi del Mezzogiorno per sostenere le imprese nell'emergenza Coronavirus. Salvatore Malandrino, regional manager di UniCredit per la Sicilia spiega in un’intervista tutti gli interventi sul territorio per dare liquidità al tessuto produttivo durante la crisi".